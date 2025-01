Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Bentornati all’oroscopo ironico del 16 gennaio 2025! Le stelle hanno deciso di prendersi un po’ di pausa e lasciarvi liberi di fare i vostri soliti pasticci. Ma tranquilli: io sono qui per aiutarvi a riderci su, perché se c’è una cosa che non cambia mai è la capacità di complicarvi la vita da soli. Pronti a scoprire cosa vi riserva la giornata? Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei carico come una molla, ma rischi di spararti sui piedi con la tua impulsività. Consiglio tagliente: Non tutto è una gara, e soprattutto non tutto si vince correndo a caso. Pensa prima di agire (o almeno prova). Toro(20 aprile – 20 maggio)La tua giornata sarà un inno alla lentezza, tipo un bradipo che ha perso l’orologio. Nota ironica: Va bene amare la calma, ma non confonderla con l’inerzia. Un piccolo scatto di vitalità potrebbe fare miracoli.