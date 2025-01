Impresaitaliana.net - No Ddl Paura, Cgil contro decreto Sicurezza: domani manifestazione in piazza Plebiscito a Napoli

e Campania: “Ddlmette in discussione anche i diritti umani”. «Chiediamo al Parlamento di respingere questo disegno di legge e la complessiva deriva securitaria del Governo Meloni sulle questioni sociali, non è criminalizzando il dissenso che si risolvono i problemi del Paese ma dando risposte ai bisogni delle persone che soffrono gli effetti della crisi e l’assenza di riforme sociali».Così in una nota lae Campania informa che parteciperà alla fiaccolata promossa dalla rete “No ddl” di venerdì 17 gennaio, alle ore 18:00, ainper ribadire, dopo le manifestazioni di settembre e di dicembre, la propria contrarietà ad un disegno di legge “liberticida ed antidemocratico e che arriva a mettere in discussione anche i diritti umani”.