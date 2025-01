Spazionapoli.it - Napoli-Ndoye, Manna ci prova: ecco la cifra richiesta dal Bologna

Danè uno dei nomi che sta orbitando attorno al, il tutto per sostituire il partente Khvicha Kvaratskhelia: i dettagli. Che ilabbia necessità di cercare un sostituto di Kvara, questo è sotto gli occhi di tutti: l’addio del talento georgiano è stato un fulmine a ciel sereno, nelle prossime ore il suo approdo al Paris Saint Germain diventerà anche ufficiale.Antonio Conte si è arreso alla cessione del numero 77 azzurro, ma al tempo stesso sta lavorando spalla a spalla con la società per trovare un degno sostituto: il nome che sta stuzzicando la piazza in questi giorni è quello di Alejandro Garnacho, talento argentino in uscita dal Manchester United.Il, dal canto suo, proverà a capire la fattibilità dell’operazione, senza però chiudere altre piste: quella di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, ad esempio, resta una valida alternativa.