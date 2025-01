Lapresse.it - Napoli, frate commissionò rapina per coprire abusi sessuali: altri tre arresti

Nuoviper la vicenda dellacommissionata da unper. I carabinieri della stazione di Afragola hanno dato esecuzione giovedì a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di, che dispone il carcere per una persona e i domiciliari perdue soggetti, tutti ritenuti responsabili diaggravata in concorso. I fatti risalgono ad aprile 2024, quando alcune persone, con il volto travisato e armati di mazze e coltelli, avevano fatto irruzione nelle abitazioni di due uomini, sfondando la porta di ingresso, ma alla fine avevano portato via solo due cellulari. Un bottino da poco, tenuto conto delle modalità, e quindi una“anomala”, che ha finito per sollevare il velo da una storia disotto ricatto: le indagini degli inquirenti hanno rivelato che in quei telefoni erano nascosti video, foto e chat ‘compromettenti’ a sfondo sessuale che riguardavano dei frati.