Mister Movie | La Drammatica Scena Eliminata di Olaf in Frozen 2 | Una Scelta Creativa per Proteggere i Giovani Spettatori

Il simpatico e amato pupazzo di neveha rischiato di lasciare un’impronta traumatica nelle menti deidurante le prime fasi di produzione di2. Secondo l’attore Josh Gad, che presta la voce al personaggio, una versione iniziale della sceneggiatura prevedeva unadi morte dicosì intensa e straziante che le proiezioni di prova hanno sconvolto i bambini.Una Morte Scioccante nelle Prime VersioniNel suo libro autobiografico In Gad We Trust, l’attore ha descritto la versione originale dellacome “brutale”., spaventato e confuso, cercava aiuto da Anna, mentre il pubblico di riferimento, composto da bambini, rimaneva profondamente turbato. Le reazioni alle proiezioni hanno portato a un rapido ripensamento: “La sequenza era così emotivamente carica che lasciava glipiccoli in lacrime,” ha spiegato Gad.