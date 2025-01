Maltempo | allerta rossa CalabriaSicilia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.40 La Protezione Civile lancia l'allarme sulcon l'per Calabria e Sicilia ed arancione in Sardegna. Temporali e venti forti sono in arrivo al Sud con estensione anche a Basilicata e Campania. Previste mareggiate lungo le coste esposte. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base all'evolversi dei fenomeni ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile,insieme alle norme di comportamento da tenere in caso di