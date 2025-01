Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Cortina 2025 in DIRETTA: Brignone e il tabù Tofane, attesa per Goggia e Vonn

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.46: La località veneta sarà teatro del decimo appuntamento stagionale del circuito maggiore, il secondo del nuovo anno per le specialità veloci con in programma unalibera sabato e un SuperG domenica10.43: Dopo le due prove veloci di St. Anton la Coppa del Mondo approda ad’Ampezzo in quella che è in tutto e per tutto lagenerale dei Giochi Olimpici in programma fra un anno.10.40: Buongiorno e benvenuti alladella primadellalibera did’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci.Buongiorno e benvenuti alladella primadellalibera did’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. Dopo le due prove veloci di St.