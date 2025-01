Romadailynews.it - Latina: tre furgoni distrutti da incendio a Cisterna, indagini per risalire a cause

Tresono stati avvolti dalle fiamme, questa notte, in un’area privata in via Appia Nord nel comune didi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Aprilia che hanno dato inizio allo spegnimento dell’affinche’ non si propagasse. Successivamente, in collaborazione con i carabinieri della stazione didi, hanno effettuato un accurato controllo dell’area per cercare di acquisire elementi utili a stabilire leche, al momento, sono sconosciute. Nessuna persona e’ rimasta ferita o intossicata.Agenzia Nova