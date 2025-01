Iodonna.it - L'amore romantico e struggente tra Almut e Tobias: gli affiatatissimi Florence Pughe e Andrew Garfield

Leggi su Iodonna.it

Arriverà al cinema il 6 febbraio, giusto in tempo per San Valentino. We live in time – Tutto il tempo che abbiamo è il film perfetto per celebrare l’e la sua capacità di plasmare il tempo e la vita delle persone. Diretto da John Crowley (Brooklyn), ha come affiatissimi protagonistiPugh e.Poster del film We live in time, conPugh, al cinema dal 6 febbraio (Foto Lucky Red). Leggi anche › L’attrice inglesePugh: «Sul red carpet ci vado con mia nonna» La trama del film We live in time, conPugh eL’impetuosaPugh) è una chef in ascesa. Il cauto) un uomo fresco di separazione, appena uscito da una storia travagliata.