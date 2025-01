Iodonna.it - La diva della moda soffia sulle candeline dopo la fine della relazione con Nikolai von Bismarck: lei non voleva rinunciare «al suo stile di vita glam e mondano, mentre lui voleva una vita molto più tranquilla», riferisce il Mirror

Buon compleanno, Kate Moss! Oggi, 16 gennaio, l’ex supermocompie 51 anni. E, stando a quanto riportato dal, ha intenzione di festeggiare con un party in grandeche sta pianificando da tempo. Il motivo? Voltare paginalasuaconvon. Lo scorso dicembre, infatti, la top model e l’aristocratico 37enne, si sono lasciatinove anni insieme. Ora, il suo compleanno, è l’occasione per festeggiare il ritorno allada single. Kate Moss compie 50 anni: i migliori 10 look di un’icona fashion senza compromessi X Leggi anche › I 50 anni di Kate Moss, icona di bellezza sofisticata e delloanni 90 Kate Moss, l’ex supermocompie 51 anniReginapasserelle, imprenditrice beuty (ha fondato il brand Cosmoss), stilista, icona di bellezza ma anche personaggio controverso: a 51 anni Kate Moss ha vissuto tante vite.