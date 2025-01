Sport.quotidiano.net - Il tecnico rimprovera la squadra: "Meglio nella ripresa, ma non è bastato». Ivanovic: "Approccio sbagliato. Sarebbe servito un inizio più duro»

KAUNAS (Lituania) In Eurolega i blackout non sono consentiti. Questa è la morale che arriva dopo l’ennesima gara in cui la Virtus ha mostrato due facce quasi opposte passando dall’impalpabile all’essere unache può giocarsela con tutti. Le giustificazioni non mancano perché la V nera non ha un roster così assortito da poter fare a meno di un elemento come Will Clyburn, masua analisi post partita Duskonon cerca alibi, valorizzando e stigmatizzando quello che la sua formazione è riuscita a produrre sul campo. "Complimenti allo Zalgiris – spiega –, che ha giocatoi primi dieci minuti, con più energia, e questo ha deciso la partita. Quando abbiamo preparato la partita avevo detto che avremmo dovuto giocare duri, invece siamo partiti troppo soft. Nel secondo tempo non siamo andati male, ma non è".