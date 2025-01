Linkiesta.it - Il Regno Unito invierà un nuovo sistema di difesa aerea all’Ucraina

Il premier britannico Keir Starmer ha detto che ilconsegneràundimobile e che fornirà a Kyjiv un sostegno senza precedenti. L’annuncio arriva in concomitanza con l’annuncio di un partenariato di cento anni con il Paese invaso dalla Russia. Starmer ha parlato durante la visita non annunciata nella capitale ucraina, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Per lui è la prima visita in Ucraina da quando ha vinto le elezioni, lo scorso luglio.Ildisarà progettato dalla Gran Bretagna e finanziato dalla Danimarca e «verrà sviluppato per soddisfare le esigenze dell’Ucraina», ha detto Starmer, aggiungendo che Londra continuerà ad addestrare truppe ucraine (oltre cinquantamila sono già state addestrate sul suolo inglese dall’inizio dell’invasione, ormai tre anni fa).