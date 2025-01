361magazine.com - Il NYT svela: “Musk ha avuto un ruolo nella liberazione della Sala”

Leggi su 361magazine.com

L’indiscrezione del giornale americanoSi torna a parlare del caso di Cecilia. La giornalista, è stata rilasciata l’8 gennaio, dopo 21 giorni di prigionia in Iran. Ora, secondo il New York Times,suaavrebbeunimportante Elon.Sul quotidiano si legge: “Elonha contribuito a garantire il rilascio di Ceciliacontattando l’ambasciatore iraniano presso l’Onu Amir Saeid Iravani”.Secondo il NYT: ” “ha chiesto all’Iran il rilascio die lo ha rassicurato che gli Stati Uniti non avrebbero fatto pressioni sull’Italia per estradare l’ingegnere iraniano” Mohammad Abedini Najafadabi, arrestato a Malpensa nel mese di dicembre dopo una richiesta da parte degli USA e poi rilasciato.Leggi anche: Ceciliaalla prima intervista in tv: dove la vedremoNon arrivano conferme e tutti si limitano a dire che l’operazione è solo frutto di cooperazione e dialogo tra le parti in causa.