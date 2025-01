I video nuda i consigli per baciare e toccare le cose sporche tra cugini | cosa c’è nell’ordinanza su Veronica Sposito

Leggi su Open.online

, nata a Sorrento nel 1987 e residente a Meta, ha sottoposto sette suoi alunni della scuola Catello Salvati di Castellammare a «maltrattamenti psicologici». Che consistono in continue pressioni, ricatti affettivi e minacce. E li ha esposti a «contesti erotici inadeguati alla loro età». I ragazzi, nati dal 2011 al 2013, venivano portati nella «saletta», ovvero un’aula dell’istituto, per parlare di sesso e per mostrare loro foto pornografiche, per esempio «una ritraente un uomo nudo disteso sul letto con il pene in evidenza». Oppure chiedendo loro «quale musica vi piace mettere quando scopate», dicendo a uno come mettere la lingua quando baciava la fidanzatina e dove e come avrebbe dovuto toccarla. E invitandoli a lasciarsi andare a effusioni tra loro e a masturbarsi reciprocamente.