I desideri fanno i conti con il budget. Il 60% spende meno di 170mila euro

Casa, dolce casa. ll sogno di tanti, che non sempre (purtroppo) si trasforma in realtà. Accanto a prezzi di case troppo costose per le tasche comuni, spesso troviamo acquirenti con disponibilità economiche contenute. L’analisi della disponibilità di spesa dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa nelle grandi città vede una maggiore concentrazione nella fascia di spesa più bassa, quella di un immobile che costa fino a 119mila(25,1%). Che succede a Cesena? Il potere di acquisto dei cesenati si alza rispetto alla media nazionale, rimanendo pur contenuto. E così vediamo che il 21,1% degli acquirenti possono permettersi una casa fino a 119mila. Più alta la percentuale di chi puòre per la propria casa dei sogni da 120mila a 169mila(il 39,8% degli acquirenti). Le case si abbelliscono e diventano più pregiate man mano che sale il prezzo di vendita.