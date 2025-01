Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Shaila tira in ballo i genitori di Helena: triste espressione

Leggi su Anticipazionitv.it

Prestes ha lasciato la casa del, ma il suo nome continua a dominare le conversazioni tra i concorrenti. Da un lato, i suoi amici come Javier Martinez, Zeudi Di Palma, Luca Calvani e Amanda Lecciso sentono la sua mancanza. Dall’altro,Gatta e Lorenzo Spolverato non cessano di criticarla, concentrando i loro attacchi anche su chi ha sostenuto la modella brasiliana durante il suo percorso. Le parole dell’ex veline di Striscia la Notizia suidihanno indignato i telespettatori.Gatta accusa Luca Calvani ed esagera suPrestesGatta e Luca Calvani si sono appartati in giardino per discutere delle loro divergenze e del rapporto con. Durante la conversazione,ha accusato Luca di aver difeso troppo la Prestes: “A me non fa strano e non mi dà fastidio che tu abbia simpatia per lei.