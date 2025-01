Napolipiu.com - Garnacho-Napoli, il Manchester United dice no alla prima offerta di De Laurentiis

Leggi su Napolipiu.com

, ilnodi De">Il club azzurro avrebbe offerto 40 milioni per il talento argentino. Il Corriere dello Sport svela la richiesta degli inglesi.Ilfa sul serio per Alejandro. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club partenopeo avrebbe presentato unaufficiale alper il giovane talento argentino, respinta però dai Red Devils nonostante la cifra importante.La proposta del direttore sportivo Manna si sarebbe spinta fino a 40 milioni di euro, una somma ritenuta insufficiente dal club inglese. Il Corriere dello Sport rivela la valutazione dello: “La richiesta iniziale è di 60 milioni di sterline, circa 71 milioni di euro. Negli ambienti di mercato, però, si parla di una valutazione reale intorno ai 50 milioni”.