Lanazione.it - Ex Gkn: sì al licenziamento collettivo. Serve ai creditori e definisce il passivo

Ex Gkn di Campi Bisenzio, il tribunale dà il via libera alla procedura di. Dopo quasi quattro anni di vertenza, e due ricorsi vinti dalla Fiom per condotta antisindacale - l’ultimo dei quali concluso con l’ordine, da parte del tribunale di Firenze, di rispettare la procedura della norma anti-delocalizzazioni – arriva l’autorizzazione datata 9 gennaio 2025. E la novità sta proprio qui: nella risposta del tribunale di Firenze, quinta sezione (imprese e fallimenti), alla richiesta di Qf, e alle motivazioni dietro alla decisione. In sostanza, il tribunale spiega che l’azienda – che oltre un mese fa ha chiesto di poter accedere a concordato – il 16 dicembre scorso ha richiesto l’autorizzazione per poter procedere all’avvio della procedura di‘classica’, già tentata nel 2023 e, da Gkn, nel 2021.