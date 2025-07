Supergirl | cosa sappiamo del film dopo aver visto Superman?

Dopo aver visto Superman, possiamo iniziare a farci un'idea su quello che ci potrebbe aspettare nel prossimo film del DC Universe dedicato a Supergirl Il nuovissimo DC Universe sta volando alto grazie alla divertentissima serie animata Creature Commandos e, naturalmente, alla versione di Superman di James Gunn. Contro ogni previsione (e nonostante le numerose pressioni), quest'ultimo ha già ottenuto un grande successo, guadagnandosi recensioni positive da parte di molti critici e fan. Presto sarà il turno di Supergirl di spiccare il volo. Milly Alcock ha debuttato nei panni della Ragazza d'Acciaio nel nuovo film, piombando in scena per raccogliere il suo cane, Krypto, e dimostrando un palpabile disinteresse per suo cugino, Superman (David Corenswet). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

