Imma Tataranni 2 replica | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

. Questa sera, domenica 13 luglio 2025, alle ore 21,25 su Rai 1 torna in replica la terza puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fiction record d’ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nella terza puntata in onda stasera la scienziata Marta ventura, amica di Diana, viene ritrovata assassinata al Centro di Geodesia di Matera. Accompagnata dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG, Imma inizia ad indagare su più piste ma la verità, venuta a galla grazie a una scoperta casuale di Diana, sarà però completamente diversa dall’ipotesi inizialmente perseguita. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Imma Tataranni 2 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

In questa notizia si parla di: imma - tataranni - replica - trama

Imma Tataranni Indaga sulla Carriera di Amadeus: La Satira Geniale con Gabriella Germani - Un episodio speciale di Imma Tataranni ha messo sotto la lente d'ingrandimento la carriera di Amadeus attraverso la satira pungente di Gabriella Germani.

Massimiliano Gallo: “Vincenzo Malinconico 3 certo che ci sarà. Sto girando Imma Tataranni e poi mi vedrete ne La Scuola” | VIDEO - Massimiliano Gallo è uno dei protagonisti dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2025. L’attore, che era anche nella cinquina dei candidati con Vincenzo Malinconico e Imma Tataranni, è stato premiato per Questi Fantasmi.

Alessio lapice: età, carriera e la sua vita con imma tataranni - Alessio Lapice si è affermato come uno degli attori più promettenti del panorama italiano, grazie a ruoli che spaziano dal drammatico al comico, e a una presenza scenica di grande impatto.

Il bacio di Imma e Calogiuri nel finale di Imma Tataranni 3 Chiudiamo questa speciale edizione 2025 della giornata mondiale del bacio delle fiction con una delle scene più belle e sorprendenti #immatataranni #immatatarannisostitutoprocuratore #vaness Vai su Facebook

In morte di un’amica: stasera in replica c’è ‘Imma Tataranni’ 2. Trama e cast di ‘Dai sassi alle stelle’; Imma Tataranni, da stasera su Rai 1 le repliche della seconda stagione: trama, episodi, cast e anticipazioni; L’Halloween di Imma Tataranni: stasera in replica l’episodio ‘Via del riscatto’ (stagione 2).

Imma Tataranni 2 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata - Imma Tataranni 2 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in onda stasera, 13 luglio 2025, alle ore 21,25 su Rai 1 ... Lo riporta tpi.it

In morte di un’amica: stasera in replica c’è ‘Imma Tataranni’ 2. Trama e cast di ‘Dai sassi alle stelle’ - È UNA MORTE MOLTO "VICINA", quella su cui deve indagare il sostituto procuratore Imma Tataranni. Come scrive msn.com