Sancho Juventus tutta la verità sull’attaccante inglese! Finora solo contatti con un intermediario | lo scenario che potrebbe verificarsi nei prossimi giorni

Sancho Juventus, tutta la verità sull’attaccante inglese: le ultimissime sulle mosse dei bianconeri. Jadon Sancho potrebbe essere un obiettivo concreto per la Juve nelle prossime settimane, anche se, al momento, il club bianconero sta dando la priorità ad altre operazioni. Come riportato da Giovanni Albanese, il calciomercato Juve ha già fatto dei passi importanti per indirizzare l’affare, avviando dei colloqui con un intermediario che ha messo al corrente i dirigenti bianconeri su alcune novità cruciali riguardo al futuro di Sancho. Il giocatore, infatti, sarebbe pronto a ridursi il proprio stipendio per favorire il suo trasferimento, mentre il Manchester United, dopo una stagione deludente, sarebbe disposto a lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, tutta la verità sull’attaccante inglese! Finora solo contatti con un intermediario: lo scenario che potrebbe verificarsi nei prossimi giorni

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare - Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrà.

Sancho alla Juventus, c’è il sì: cosa manca per chiudere - La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho. C’è il sì dell’esterno inglese per il trasferimento in bianconero: resta solo un ultimo ostacolo da superare.

Sancho dopo David, la Juve rivoluziona il suo mercato: passi avanti per chiudere; La Juve aspetta ancora Osimhen, vuole tenere Conceiçao e punta Sancho; Pedullà: Sancho-Napoli, tutta la verità. Lo ha proposto un intermediario.