Alla Scala torna il dress code | no a canotte pantaloncini corti e infradito

Torna in vigore al teatro alla Scala il dress code che ufficialmente non era mai stato cancellato ma negli ultimi anni non veniva fatto rispettare. Si tratta di indicazioni minime: niente canotte, niente pantaloncini corti e no a infradito. Le regole vengono fatte rispettare dalle maschere, con una certa dose di buon senso, ma anche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alla Scala torna il dress code: no a canotte, pantaloncini corti e infradito

In questa notizia si parla di: scala - torna - dress - code

Ingressi contingentati e a pagamento: torna fruibile la scogliera bianca della Scala dei Turchi - Ingressi contingentati e a pagamento. E, per la gestione, una convenzione con il Libero consorzio. Passo indietro del commissario straordinario di Realmonte, Carmelo Burgio, che ha già firmato un'ordinanza che dispone - spiegando nel dettaglio anche il perché della nuova decisione - la riapertura.

Alla Scala basta ciabatte e spuntini: torna il dress code con i divieti contro i turisti dell’opera - Ripristinate le regole già in vigore, ma disattese, rivolte soprattutto ai turisti. Chi non le rispetta perderà il diritto allo spettacolo

Meloni torna in città dopo un anno. Alla Scala con Giorgetti e Panetta. Incrocio con Sala nel Palco reale - Toccata e fuga all’ombra della Madonnina per la premier Giorgia Meloni, che mancava in città da un anno.

Alla #Scala torna il #dresscode: niente canotte, pantaloncini e infradito. E io concordo. Vai su X

La Scala è la Scala. E così, dopo anni in cui il dress code del Piermarini non veniva fatto rispettare in maniera puntuale, ecco tornare in vigore le “regole” di abbigliamento per chi si reca nel tempio della Lirica. Ovviamente non si tratta di regole draconiane (tip Vai su Facebook

Alla Scala torna il dress code: no a canotte, pantaloncini corti e infradito; Alla Scala torna il dress code: niente canotte, pantaloncini e infradito; Alla Scala torna il dress code: storia, presente e bon ton dell’eleganza a teatro.

Alla Scala torna il dress code: no a canotte, pantaloncini corti e infradito - Torna in vigore al teatro alla Scala il dress code che ufficialmente non era mai stato cancellato ma negli ultimi anni non veniva fatto rispettare. Da msn.com

Alla Scala torna il dress code: niente canotte, pantaloncini e infradito - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... msn.com scrive