Zelensky | Mosca intensifica il terrore

18.00 Zelensky accusa Mosca di aver intensificato "il terrore contro cittĂ e comunitĂ " nell'ultima settimana "per intimidire sempre di piĂą la nostra popolazione". Il presidente ucraino ha aggiunto che sono "sette giorni di attacchi russi su larga scala contro l'Ucraina: oltre 1.800 droni, piĂą di 1.200 bombe aeree guidate e 83 missili di vario tipo, ma le forze di difesa aerea stanno ottenendo buoni risultati. I droni intercettori stanno funzionando:centinaia di 'shahed' russo-iraniani abbattuti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: zelensky - mosca - terrore - intensifica

Zelensky sente Trump: "Pronti a tregua di 30 giorni da oggi" | Mosca: gli ucraini tentano di sfondare nel Kursk durante la tregua - Von der Leyen contro il leader del Cremlino: "Vuole imporre a Kiev l'inaccettabile". Macron annuncia un Consiglio di difesa comune tra Francia e Germania

Colloqui di pace a Istanbul, Zelensky attacca la delegazione russa: "Sembra una farsa" | Mosca risponde: "Lui è un clown" - Per gli Usa ci saranno gli inviati speciali del presidente, Witkoff e Kellogg, oltre al segretario di Stato Rubio.

Ucraina, Zelensky: “Non garantisco sicurezza leader mondiali durante parata del 9 maggio a Mosca”, Cremlino: “Provocazioni, Kiev rischia di non vedere il 10” - Il 9 maggio a Mosca, nella Piazza Rossa, si terrà la parata per celebrare gli 80 anni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale Le celebrazioni per l’80º anniversario della vittoria sovietica sul nazifascismo avranno luogo il 9 maggio nella Piazza Rossa a Mosca.

Raid su Kremenchuk e nuove sanzioni: Kiev accusa Mosca di approfittare del caos in Medio Oriente; Guerra Russia-Ucraina: Mosca fa strage di civili nel Donetsk e intensifica gli attacchi prima dell’arrivo deg…; Ucraina, pioggia di fuoco senza precedenti: Putin sgancia 500 tra missili e droni | .it.

ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA INTENSIFICA GLI ATTACCHI CON DRONI E MISSILI, L’UCRAINA POTENZIA LA DIFESA AEREA CON SUCCESSO» (VIDEO) - Sette giorni di massicci attacchi russi in Ucraina: oltre 1800 droni, più di 1200 bombe guidate e 83 razzi di vari tipi. Scrive agenziagiornalisticaopinione.it

Ucraina: Zelensky accusa Mosca di una campagna di terrore, la Russia rivendica nuovi territori - Il presidente ucraino ha condannato gli attacchi russi, ribadendo che Mosca non è interessata alla fine alla guerra. Da msn.com