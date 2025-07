Tour de France 2025 tappa 9 | Merlier batte Milan Ordine d' arrivo e classifica generale

Chateauroux (Francia), 13 luglio 2025 - La tappa 9 del Tour de France 2025 chiude il weekend dedicato alle ruote veloci e lo fa nella cornice di Chateauroux, per l'occasione ribattezzata ' Cavendish City '. La volata nella frazione dedicata al detentore del record di tappe vinte alla Grande Boucle  effettivamente c'è, ma prima c'è da riassorbire la fuga a due tra Jonas Rickaert e soprattutto Mathieu Van Der Poel: a vincere è Tim Merlier, che trova la sua doppietta personale battendo ancora una volta Jonathan Milan, che parte di nuovo troppo presto in una giornata caratterizzata dal vento laterale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, tappa 9: Merlier batte Milan. Ordine d'arrivo e classifica generale

