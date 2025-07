È stata la prima finale femminile senza contenuti tennistici Anisimova riceveva applausi di compassione

La finale surreale a Wimbledon tra Anisimova e Swiatek resterà nella storia del tennis. Il Guardian si concentra sulla sconfitta cocente per la giocatrice che due giorni prima aveva battuto con grandissimi colpi Sabalenka, numero 1 del ranking. Anisimova a Wimbledon riceveva soltanto applausi di compassione (Guardian). Scrive così il quotidiano inglese: “ Questa doveva essere la finale più emozionante. Due giocatrici che avevano già superato ortiche e erbacce per arrivare a questo punto, che avevano già superato le aspettative, che in un certo senso avevano già trionfato. . Ma ciò che questa finale ha mancato in termini di contenuti tennistici veri e propri, lo ha compensato con la sua presenza storica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - È stata la prima finale femminile senza contenuti tennistici, Anisimova riceveva applausi di compassione

In questa notizia si parla di: anisimova - finale - prima - riceveva

Pronostico Anisimova-Swiatek: ennesima finale inedita nel singolare femminile - Anisimova-Swiatek è la finale del singolare femminile di Wimbledon 2025: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

WTA Queen’s 2025, in finale si sfideranno Tatjana Maria e Amanda Anisimova - Si torna in campo per decidere le giocatrici che domani si sfideranno nel match che assegna il titolo.

Pronostico Sabalenka-Anisimova: contro l’ex bestia nera si prende la finale - Sabalenka-Anisimovaè una partita valida per le semifinali di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico Se l’è vista brutta Sabalenka contro la tedesca Siegemund nei quarti di finale.

Si conclude dopo tre anni la vicenda che vedeva contrapposti la prima cittadina Chiara Rossetti e l’ex capo dei vigili Alessandro Lovera Vai su Facebook

Swiatek cerca il 6° Slam (il primo a Wimbledon) contro Anisimova. Dove vedere la finale in tv; Amanda Anisimova: la finale di Wimbledon che batte la depressione; Wimbledon, Swiatek batte Anisimova 6-0 6-0 e vince il suo sesto Slam.

McEnroe vede Amanda Anisimova prima della finale di Wimbledon e insorge: “Non dovrebbero permetterlo” - John McEnroe si è rivolto in diretta agli organizzatori del torneo di Wimbledon quando ha visto Amanda Anisimova prima della finale poi persa con Iga ... Lo riporta fanpage.it

Swiatek-Anisimova, finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - La polacca avrà la possibilità di conquistare il suo primo titolo a Wimbledon contro la statunitense, che ha eliminato la numero uno al mondo Aryna Sabalenka ... Da msn.com