LIVE Sinner-Alcaraz 4-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | lo spagnolo recupera il break ed è in uno dei suoi momenti di gran spolvero

15-15 E' andata di lusso. Alcaraz solidissimo da fondo, poi il rovescio inside-out dello spagnolo esce di pochi centimetri. Sarebbe stato vincente. La prima non entra più. 0-15 Lungo il rovescio di Sinner in uscita dal servizio. Sembra che gli ingranaggi si siano inceppati. Si parte subito con una seconda. Siamo però sempre al solito discorso. E' vero che Alcaraz ha avuto una fiammata delle sue. Tuttavia, sul break subito, il servizio di Sinner non ha funzionato come avrebbe dovuto. Quella è l'unica arma, in quei momenti, per mettere un freno all'esuberanza dello spagnolo.

