Maturità 2025 la ribellione degli studenti all’orale Valditara duro | Non si prendono in giro gli insegnanti si rispetta il loro lavoro si rispettano i compagni

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annuncia una norma anti-boicottaggio per contrastare il fenomeno degli studenti che rifiutano di sostenere l'esame orale alla Maturità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota operativa che disciplina la predisposizione e il rilascio del Curriculum dello studente per l’anno scolastico 2024/2025, documento centrale per l’Esame di Stato del secondo ciclo.

La Rete degli Studenti diffida Valditara: scontro sul voto in condotta e gli esami di maturità - La Rete degli Studenti Medi ha inviato una diffida formale al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, chiedendo l’immediato ritiro dell’ordinanza che collega il voto in condotta al credito scolastico per gli Esami di Stato.

Maturità, gli studenti ribelli: “Boicottiamo l’orale”. Valditara: bocciateli - I giovani che scelgono la scena muta: “No al sistema dei voti”. Ma il ministro avverte: “Dall’anno prossimo basta silenzi di protesta”

