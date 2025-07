La Promessa anticipazioni 13 luglio Catalina in pericolo | Pelayo è un freddo calcolatore

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4, Pelayo si rivela sempre più subdolo e spietato: finge di aiutare Catalina ma in realtà trama alle sue spalle. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova, e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Marcelo vive momenti di grande tensione, la presenza di Ricardo potrebbe mettere a rischio il suo segreto Riassunto dell'episodio precedente: Pelayo confida a Don Ricardo di aver aiutato Catalina a raggiungere Romulo in prigione, sperando che il viaggio forzato le causasse un aborto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 13 luglio, Catalina in pericolo: Pelayo è un freddo calcolatore

