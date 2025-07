L’Accademia della cucina piacentina incontra la cucina di qualità dell’Antica Corte

L’incontro con Nazzareno Cartechini e sua moglie Gabriella Casali e l’Accademia della cucina piacentina è avvenuto per la prima volta nel corso di una serata delle eliminatorie per la 31° edizione della SĂĽppĂ©ra d’Argint; lo chef è stato inviato (come tanti altri illustri suoi colleghi) a far. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La cena benefica all’accademia della cucina piacentina fa centro - Si può far del bene in ogni modo, anche ai fornelli, ed è un impegno che l’Accademia della cucina piacentina esplica periodicamente “arruolando” i suoi cuochi-gentleman per iniziative benefiche che si susseguono nella nostra provincia.

L’Accademia della cucina piacentina in trasferta a “Le Proposte” a Corano di Borgonovo - Prima della pausa estiva, come di consuetudine, prima dell’inizio dell’estate, i soci dell’Accademia della cucina piacentina si recano ogni anno a cena presso un ristorante famoso per la qualità dei suoi piatti, nonché per la fama degli chef che operano in cucina, per rinsaldare il comune amore.

A Renato Malaman il premio “Nuvoletti 2025” dell’Accademia italiana della cucina - Ha sempre portato a galla anche storie legate a vecchie osterie e trattorie (spesso di campagna), accanto, come è giusto che sia, alle storie importanti di chi ha lasciato scie luminose o “stellate” nella ristorazione che conta.

