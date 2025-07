La stanza nascosta il thriller psicologico di Sarah Pinborough

Con La stanza nascosta (Piemme), Sarah Pinborough conferma ancora una volta la sua capacità di fondere suspense psicologica e atmosfere gotiche in un thriller che inchioda il lettore fino all’ultima pagina. Ambientato nella brughiera selvaggia del Dartmoor, il romanzo trascina chi legge tra le ombre di Larkin Lodge, una casa tanto affascinante quanto inquietante, in cui nulla è davvero come sembra. La trama. Emily e Freddie, reduci da un grave incidente che ha messo a rischio la vita di lei, decidono di trasferirsi da Londra a questa remota residenza di campagna per ricominciare. Ma il nuovo inizio si carica subito di tensione: scricchiolii notturni, libri che cadono da soli, fuochi che si spengono senza motivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La stanza nascosta", il thriller psicologico di Sarah Pinborough

#News su #IlGiallista: |Thriller psicologico| LA STANZA NASCOSTA, il nuovo romanzo di @SarahPinborough, edito da @edizpiemme. Dall'8 luglio, in libreria! #LaStanzaNascosta @CasaScrittori Vai su X

Ciao gruppo! Sono in convalescenza post-intervento ma nonostante tutto non mi faccio mancare i miei adorati libri! Ho incaricato mio figlio di acquistarli per me ed eccoli qui. La stanza nascosta-Sarah Penborough. Linfa nera-Elisa Bertini. Stani disegni-Uketsu Vai su Facebook

