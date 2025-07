Il carnefice del Barça in procinto di lasciare l’Inter

2025-07-13 14:17:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Solo pochi mesi fa Acerbi Ha segnato un goal che ha rotto molti cuori di Blaugranas a Barcellona. Ora è solo un passo che il Inter da Milano Termina il contratto per molte ragioni e alcuni di loro vanno oltre lo sport. “Se non fosse per il cancro, avrei finito per giocare nella serie” B “o mi sarei ritirato”, ha detto il giocatore. Solo interni dovrebbe attivare il 500.000 clausola di euro Concordato con Acerbi nell’ultima negoziazione del suo contratto. Come riportato da Tuttosport il giocatore e il club potrebbero separare i loro percorsi in assenza di un anno di contratto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com