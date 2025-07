Modesto Juve quale saranno i compiti del nuovo DT bianconero? Dall’esperienza con Galliani a quel retroscena | tutto quello che c’è da sapere

Modesto Juve, quale saranno i compiti del nuovo DT bianconero? I dettagli sul nuovo dirigente bianconero. La Juve si prepara ad accogliere una nuova figura nel suo organigramma dirigenziale: François Modesto, che assumerĂ il ruolo di raccordo tra la societĂ e la squadra. Il 46enne ex difensore, con una carriera che lo ha visto protagonista in diverse piazze europee, è pronto a mettere la sua esperienza al servizio del club bianconero, portando con sĂ© un bagaglio di competenze che spaziano dalle prestazioni sul campo alla gestione della squadra. Modesto, originario di Bastia, ha costruito una carriera che lo ha visto alternarsi tra i tacchetti da calciatore e la giacca da dirigente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Modesto Juve, quale saranno i compiti del nuovo DT bianconero? Dall’esperienza con Galliani a quel retroscena: tutto quello che c’è da sapere

