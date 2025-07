Terni 31enne incinta al nono mese cade dal secondo piano | morto il bimbo Era appena stata dimessa dal reparto psichiatrico

Una donna di 31 anni, incinta al nono mese, è precipitata dal secondo piano di un palazzo a Terni nella mattinata di oggi, domenica 13 luglio. Trasportata d’urgenza in ospedale, i medici hanno eseguito un cesareo d’emergenza, ma non è stato possibile salvare il bambino. La donna è attualmente ricoverata, in attesa di un intervento chirurgico. Secondo quanto si apprende, la 31enne è di origine albanese ma viveva a Terni da tempo con la famiglia. Le indagini della polizia sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un tentativo di suicidio, ma non si esclude alcuna pista. 🔗 Leggi su Open.online