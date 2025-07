I droni gli elicotteri le canzoncine dal megafono | così Allen è stato ritrovato nel bosco Ha alzato un braccio tra i roveti era lui

37 ore. È il tempo, infinito per i suoi cari ma per fortuna sufficiente, occorso ai soccorritori per ritrovare Allen  Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso venerdì da un campeggio a Latte, nei pressi di Ventimiglia. Lo hanno identificato questa mattina in una radura tre volontari della della Protezione civile di Pompeiana, quando molti ormai disperavano in un risultato positivo delle ricerche. E invece Allen era lì, a pochi chilometri da dove venerdì sera era stato visto per l’ultima volta: spaurito ma in buone condizioni. «Il bambino era nel bosco ai margini di un vallone, rannicchiato tra roveti ed erbacce e immobile, fermo. 🔗 Leggi su Open.online

Turista disperso a Livo, riprendono le ricerche con droni ed elicotteri - Riprenderanno domani, 11 maggio, con l'ausilio di droni e di un elicottero, le ricerche di Tobias Servaas, il turista olandese di 31 anni scomparso il 28 aprile nei boschi sopra Livo, in Alta Valle del Liro.

I droni, gli elicotteri, le canzoncine dal megafono: così Allen è stato ritrovato nel bosco. «Ha alzato un braccio tra i roveti, era lui.

