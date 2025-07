Roma Gasperini attende rinforzi | tra trattative ostacoli e sogni di mercato

A pochi giorni dal raduno, il cantiere Roma è ancora senza nuovi volti. Trigoria riaprirĂ i battenti sotto il sole di luglio con un organico quasi invariato rispetto alla scorsa stagione. Unica eccezione, per ora, è il giovane portiere Zelezny, aggregato in attesa di comprendere il suo destino. Eppure, il lavoro dietro le quinte è incessante: Frederic Massara si muove su piĂą fronti, consapevole che Gian Piero Gasperini attende i primi rinforzi per iniziare a modellare la squadra a sua immagine. Rios ed El Aynaoui: si scalda il ballo in mediana. L’addio di Leandro Paredes ha lasciato scoperto uno dei ruoli piĂą delicati dello scacchiere giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini attende rinforzi: tra trattative, ostacoli e sogni di mercato

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - Era solo da capire chi avrebbe fatto la prima mossa per far saltare il banco, e prontamente la situazione si è scaldata in maniera importante.

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - La Roma perde per due a uno contro l'Atalanta e complica e non poco la sua corsa al quarto posto. La squadra di Ranieri parte forte ma subisce alla prima occasione il gol di Lookman che spezza l'equilibrio.

