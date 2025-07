Frullatore Haier I-Master Serie 5 | praticità e potenza in cucina con l’offerta Amazon

Chi è alla ricerca di un elettrodomestico versatile e pratico per la cucina può trovare nel frullatore Haier I-Master Serie 5 una soluzione interessante, oggi disponibile su Amazon con uno sconto che ne riduce il prezzo a 49,99 euro. In un mercato in cui la funzionalità incontra la semplicità d’uso, questo modello si distingue per la sua potenza da 1200 watt e per una dotazione pensata per chi desidera ottenere risultati affidabili senza complicazioni. Il sistema a sei lame, unito ai tre programmi automatici, consente di affrontare con facilità sia le preparazioni più comuni che quelle che richiedono maggiore attenzione, come tritare il ghiaccio o realizzare smoothie dalla consistenza cremosa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Frullatore Haier I-Master Serie 5: praticità e potenza in cucina con l’offerta Amazon

In questa notizia si parla di: frullatore - haier - master - serie

Haier Frullatore I-Master Serie 5, Funzione Ice Crush, Smoothie, 5 velocità variabili, pulizia automatica, caraffa in vetro da 1,7 L, Personal Jug 0,6 1200 W [Nero] A soli 109,99€ invece di 189,99€ (-42%) https://www.amazon.it/dp/B0C9CPJX5Z/?tag=teleg Vai su Facebook

