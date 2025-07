Incidente in montagna soccorsi in azione | due donne portate in ospedale in elicottero

Incidente in montagna nella mattinata di domenica 13 luglio. Intorno alle 12 le squadre del Sasu, i vigili del fuoco e l’elisoccorso del 118 sono intervenuti per prestare soccorso a due escursioniste infortunate lungo il sentiero 229, che da Val di Ranco scende verso Passo Porraia, all’interno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - montagna - soccorsi - azione

Incidente in montagna, scialpinista muore dopo essere precipitato dal Colle delle Traversette - Tragico incidente in montagna, scialpinista muore dopo essere precipitato dal Colle delle Traversette.

Incidente in montagna, escursionista precipita in un canale nel bellunese e muore - (Adnkronos) – Un escursionista è morto oggi, domenica 11 maggio, cadendo in un canale nel bellunese. Attorno a mezzogiorno la Centrale del 118 è stata attivata per un escursionista precipitato in un canale sotto Cima di Porta Bassa.

Incidente in montagna, escursionista precipita in un canale nel bellunese e muore - (Adnkronos) – Un escursionista è morto oggi, domenica 11 maggio, cadendo in un canale nel bellunese. Attorno a mezzogiorno la Centrale del 118 è stata attivata per un escursionista precipitato in un canale sotto Cima di Porta Bassa.

Incidente in montagna, soccorsi in azione: due donne portate in ospedale in elicottero https://ift.tt/U7G9nDY https://ift.tt/ACKJZL6 Vai su X

Incidente in montagna, soccorsi in azione: due donne portate in ospedale in elicottero; Incidente in quota, scalatore precipita per diversi metri in parete: in azione i soccorsi con l'elicottero d'emergenza, un uomo trasportato in ospedale in gravi condizioni; Trentino, valanga travolge 4 sciatori su Pale San Martino: soccorsi in azione.

Soccorsi in montagna, 28enne bloccata con il parapendio su un albero a 8 metri d'altezza. Tre feriti alla commemorazione sull'Ortigara - Anche in questa domenica (13 luglio) numerosi sono stati gli interventi di soccorso sulle montagne del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. Scrive ilgazzettino.it

Monte Prena, escursionista ferita da caduta di massi: soccorsi in azione a 2500 metri - Emergenza per una 27enne, sorpresa da un improvviso distacco di massi mentre affrontava un sentiero sul Monte Prena ... Segnala laquilablog.it