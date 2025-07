Terni donna incinta precipita dal balcone | cos’è accaduto? Il dramma di una madre e la tragedia di un figlio perso

Un volo dal secondo piano, un cesareo disperato, un bambino che non ce l’ha fatta e una madre in condizioni gravissime. A Terni, una domenica si è trasformata in tragedia. Il fatto: una caduta nel silenzio di Borgo Bovio. La scena si è consumata in pochi, drammatici secondi. Una donna di 31 anni, di origini albanesi ma residente da anni in Italia, è precipitata dal secondo piano di un palazzo in via Sardegna, nel quartiere Borgo Bovio, a Terni. Era incinta al nono mese. L’impatto al suolo è stato violentissimo. I soccorritori del 118 l’hanno trovata ancora in vita e l’hanno trasportata d’urgenza all’ ospedale Santa Maria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Terni, donna incinta precipita dal balcone: cos’è accaduto? Il dramma di una madre e la tragedia di un figlio perso

In questa notizia si parla di: terni - donna - incinta - madre

