Kostyuk da impazzire | guarderai in loop il suo balletto sexy

Marta Kostyuk lascia di sasso i suoi follower con un reel unico nel suo genere: il fit check mascherato da coreografia è subito virale. Un titolo in singolare, due in doppio, i quarti di finale di uno Slam e, nel mezzo, un sacco di altre soddisfazioni. Deve ancora esplodere del tutto, Marta Kostyuk, ma già così è evidente che abbia fatto grandi cose, nel corso della sua carriera, e che sia destinata a stare in mezzo alle più grandi tenniste del circuito. (Instagram) – Ilveggente.it Un’atleta solida, tutta d’un pezzo, anche controversa, se vogliamo, per via di alcuni atteggiamenti e comportamenti del passato che il pubblico non ha gradito più di tanto perché ritenuti antisportivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

