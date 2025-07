I 650 miliardi dei piani di Ursula? Un miraggio

I 15 Stati membri che sforeranno il Patto di stabilità per investire nella Difesa rappresentano il 21% dei redditi Ue. Impegnando l'1,5% del Pil per 4 anni, arriverebbero a poco più di un terzo della cifra sognata da von der Leyen. Che perciò studia nuove tasse.

I 650 MILIARDI DEI PIANI DI URSULA? UN MIRAGGIO (La Verità, Giuseppe Liturri, 13 luglio 2025) Punti chiave: - I 15 Stati membri autorizzati a sforare il Patto di stabilità per la difesa rappresentano solo il 21% del Pil Ue, rendendo irraggiungibili i 650 miliardi

