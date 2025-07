Il padre di Riccardo Boni è indagato per omicidio colposo. Il 17enne è morto sotto la sabbia a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Aveva raccontato, disperato di star tenendo i figli a “ portata di vista, a due-tre metri”, mentre stavano giocando con la sabbia. Ora l’uomo è indagato per omicidio colposo dalla Procura di Civitavecchia. (Ansa Foto) – notizie.com Si tratta di un atto dovuto, perchĂ© Riccardo Boni era minorenne. Alla disperazione per la perdita del figlio ora si aggiunge l’ iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo, per il padre del diciassettenne, studente del liceo artistico Enzo Rossi a Roma. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il padre di Riccardo Boni, morto sepolto a 17 anni dalla sabbia, è indagato per omicidio colposo