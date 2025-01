Tvzap.it - Emanuele Filiberto beccato con un’altra donna, di chi si tratta: l’indiscrezione

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.di Savoia sarebbe statocon. A rivelarlo è “La otra crónica”, inserto del quotidiano spagnolo El Mundo. Stando a quanto raccontato dal magazine, unaavrebbe fatto breccia nel cuore del principe. (Continua.)Leggi anche:, bomba gossip su di lui: chi sarebbe la sua nuova fiammaLeggi anche: “La vita in diretta”, Adriana Volpe si lascia andare su Ilary Blasi: “L’ho visto molto provata”conIl principedi Savoia sarebbe statocon. I due avrebbero partecipato insieme ad un evento mondano e si sarebbero comportati come una coppia qualunque. I quotidiani spagnoli raccontano: “Di fatto lui è andato alla sfilata non come invitato, ma come accompagnatore di lei.