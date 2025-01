Docente di religione denuncia che non c'è l'ora di alternativa a scuola, la preside gli fa mobbing ma viene condannata a 11mila euro di risarcimento

Leggi su Open.online

Una dirigente scolastica è stataa risarcire circaun insegnante diper. È la decisione del tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) contro lache ha messo in atto una serie di comportamenti vessatori ai danni del. Quest’ultimo è stato preso di mira perché aveva iniziato a lamentare la mancata organizzazione delle attività alternative che la legge prevede al posto deldicattolica. Denigrazioni, ridicolizzazioni durante scrutini e collegi docenti, sanzioni disciplinari pretestuose e pressioni sul vescovo per farlo trasferire. Sono questi i comportamenti che la dirigente ha messo in atto contro l’insegnante nell’anno scolastico 2018/2019. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, le attività che laaveva avviato erano partite troppo tardi (sei mesi dopo l’inizio della) e, soprattutto, non si sovrapponevano aldi, impedendo così agli studenti di sceglieredi