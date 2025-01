Inter-news.it - Darmian: «Non parlo dell’arbitro! Presi due gol sfortunati»

Matteosi dice rammaricato su Dazn per il pareggio di oggi della sua Inter contro il Bologna. Le sue parole per l’emittente.DELUSIONE – Matteoha detto dopo Inter-Bologna: «Non mi sembra il momento di commentare queste cose. Pairetto ha preso la sua decisione, dobbiamo accettarla. Sono cose di campo, preferisco parlare di partita e non episodi arbitrali. Sicuramente c’è amarezza, come succede sempre la volontà è quella di vincere. Lo volevamo fare in casa anche stasera per continuare una striscia di risultati importanti. Abbiamo pareggiato, dobbiamo guardare avanti perché domenica abbiamo un’altra partita. Non so cosa sia mancato, analizzeremo la partita e guarderemo gli errori. Forse la prima mezz’ora l’abbiamo sbagliata, loro fanno pressione alta e noi abbiamo perso troppe palle.