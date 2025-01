Quotidiano.net - Crescita dei prezzi di benzina e diesel: quotazioni internazionali in aumento

Tornano a salire ledei raffinati e prosegue ladeipraticati alla pompa dia valle degli ultimi movimenti degli operatori (a cui si aggiunge un assestamento all'insù di IP: +1 centesimo suiraccomandati die gasolio). Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit aggiornati alle 8 del 15 gennaio, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 1,821 euro/litro (1,809 il dato del 14 gennaio), con le compagnie tra 1,819 e 1,839 euro/litro (no logo 1,800). Il prezzo medio praticato del gasolio self è 1,727 euro/litro (rispetto a 1,713), con i diversi marchi tra 1,718 e 1,749 euro/litro (no logo 1,708). Sul servito per lail prezzo medio praticato è 1,957 euro/litro (1,946 la rilevazione del 14 gennaio), con gli impianti colorati contra 1,915 e 2,042 euro/litro (no logo 1,857).