Sethu: esce l'inedito "Si balla", l'inizio di un nuovo capitolo artistico

MILANO –oggi ilsingolo di, “Si” (Carosello Records), romanticad per cuori malinconici che conoscono il peso della resa di fronte a una relazione divenuta insostenibile. Una melodia delicata ma intensa, prodotta dal gemello producer Jiz, in cuidelinea lo sconforto e l’incapacità di trovare una soluzione per due persone che hanno smesso di comprendersi e condividere la stessa speranza. “Si” è il primo tassello di una nuova produzione artistica dell’artista che, dopo le difficoltà condivise nel suo primo album “tutti i colori del buio”, ha ritrovato maggiore serenità e nuova spinta creativa.Per raccontare al meglio questo periodo di cambiamento, il legame indissolubile con il gemello Jiz e lo stretto rapporto che si è instaurato con i fan, è stato realizzato il documentario “Ancora si” (disponibile su YouTube da mercoledì 16 aprile, ore 14:30), diretto da Elena Cavazzini.