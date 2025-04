Spazionapoli.it - Manna-Milan, Pedullà non ha dubbi: l’esperto svela tutto

Nelle scorse settimane il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, è stato accostato al, desideroso di ricostruire in vista della prossima stagione alla luce dei risultati deludenti ottenuti sin qui.Ilpunta a una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, visti i deludenti risultati ottenuti sotto la gestione di Fonseca e del subentrante Conceiçao. Tutti sono stati messi in discussione, dirigenti inclusi. Pertanto, la società rossonera ha deciso di studiare possibili nomi per rinforzarsi anche fuori dal rettangolo verde.di mercato Alfredoha voluto fare chiarezza a riguardo, ricostruendo la vicenda che ha vistocome candidato per l’incarico.La ricostruzione di: “La verità sui colloqui trae i rossoneri”Nel corso di un’attenta analisi sui propri canali YouTube,di calciomercato Alfredoha messo in evidenza l’accostamento tra il dirigente del Napoli, entrato a far parte della società la scorsa estate, e il Diavolo, reduce da una pessima stagione e da un operato insoddisfacente anche sul mercato.