Paolini e L’Eredità storia infinita | perde nel finale ma l’avventura continua

Mulazzo (Massa Carrara), 11 aprile 2025 – Unaquella tra Gabriele. Il concorrente trentenne di Mulazzo che da settimane è sulla cresta dell’onda, sbaglia neldella puntata di venerdì 11 aprile. E non riesce a portare a casa la cifra monstre di 195mila euro. Ha comunque già vinto nelle varie puntate del gioco condotto da Marco Liorni a cui ha partecipato 300mila euro. Una cifra davvero ragguardevole. Mulazzo intanto resta ogni sera davanti alla tv per seguire le gesta di questo impiegato comunale che non smette di stupire grazie alla sua preparazione. Brividi per i telespettatori quando in puntataè arrivato all’ultimo dei giochi di ogni serata, ovvero la “ghigliottina”, l’ultima delle manche, per così dire, in cui si articola ogni puntata.