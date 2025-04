Milan paura per Maignan | si scontra con Jimenez ed esce in barella tra gli applausi

Milan, paura per Maignan: si scontra con Jimenez ed esce in barella tra gli applausi - Attimi di paura al minuto numero 52 nel corso della sfida tra Udinese e Milan, con il portiere francese Mike Maignan che è stato vittima di un durissimo scontro. (calciomercato.com)

Maingan esce in barella, paura per il portiere del Milan dopo un violento scontro: cosa è successo - Nell'anticipo di Serie A nel match tra Udinese e Milan, mentre i rossoneri si trovavano in vantaggio 0-2 - grazie ai gol di Leao e Pavlovic - Maignan ha dovuto abbandonare il terreno ... (ilmessaggero.it)

Maignan Milan, quanti dubbi riguardo al suo rinnovo: le ultime indiscrezioni lasciano questo segnale - Maignan Milan, quanti dubbi riguardo al suo rinnovo: le ultime indiscrezioni lasciano questo segnale. Le ultimissime sui rossoneri C’è un’importante notizia nel calciomercato Milan che riguarda Mike M ... (milannews24.com)