«Fight, fight, fight!». La foto simbolo dell'attentato a Trump ora è un quadro alla Casa Bianca - Il video.

fight! fight! fight!». Sono queste le parole che Donald Trump stava pronunciando mentre i fotografi immortalavano gli attimi immediatamente successivi all’attentato alla sua vita del 13 luglio 2024. Con l’orecchio lacerato dal proiettile che avrebbe potuto uccidere l’allora candidato presidente, Trump è stato ritratto in un’iconica foto che è presto diventata una delle immagini più memorabili di quel giorno. Rivoli di sangue sul volto e pugno alzato il tycoon invita i suoi a combattere. Oggi, quella foto – o meglio, una rappresentazione artistica di quello scatto – è stata affissa a una delle pareti della Casa Bianca.La foto dell’attentato: «fight! fight! fight!»A darne notizia è stato il profilo X ufficiale dello stesso governo Usa, pubblicando un video in cui la scena incorniciata appare sopra un divano rosso, tra due colonne che si ergono ai lati di una parete finemente decorata. Leggi su Open.online !». Sono queste le parole che Donaldstava pronunciando mentre igrafi immortalavano gli attimi immediatamente successivi all’attentatosua vita del 13 luglio 2024. Con l’orecchio lacerato dal proiettile che avrebbe potuto uccidere l’allora candidato presidente,è stato ritratto in un’iconicache è presto diventata una delle immagini più memorabili di quel giorno. Rivoli di sangue sul volto e pugno alzato il tycoon invita i suoi a combattere. Oggi, quella– o meglio, una rappresentazione artistica di quello scatto – è stata affissa a una delle pareti della.La: «!»A darne notizia è stato il profilo X ufficiale dello stesso governo Usa, pubblicando unin cui la scena incorniciata appare sopra un divano rosso, tra due colonne che si ergono ai lati di una parete finemente decorata.

